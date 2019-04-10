США сообщили о возобновлении поставок нефти из Венесуэлы

Спустя три недели США возобновили поставки нефти из Венесуэлы. Об этом говорится в обзоре Управления энергетической информации Минэнерго США, сообщает РИА "Новости".

Так, за неделю, завершившуюся 5 апреля, поставки составили 139 тысяч баррелей в сутки. При этом с 11 по 29 марта показатель находился на нулевом уровне.

До этого закупки производились по 8 марта, тогда показатель составил 112 тысяч баррелей в день.

Как сообщал Лайф, США 28 января ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. 15 февраля в санкционный список включили министра нефти Венесуэлы Мануэля Кеведо, а 5 апреля Вашингтон ввёл санкции против предприятий нефтяного сектора республики.