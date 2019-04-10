День 125-й: новый шторм грозит перевернуть лодку Конюхова

Недавно на судне путешественника сломался ветроуказатель, а ещё он много часов не ел, потому что опасается кипятить воду при такой качке.

Фёдор Конюхов попал в очередной шторм в Тихом океане. Об этом сообщается в блоге, который ведёт его сын Оскар.

— Иду на ощупь, ветроуказателя нет, очень сложно контролировать лодку, ветер гуляет, боюсь допустить ошибку и поставить лодку бортом к волне, тогда переворот неизбежен, — рассказал путешественник.

Он добавил, что из-за такой погоды уже давно ничего не ел — боится вскипятить воду, поскольку она может выплеснуться и обжечь.

Солнечные батареи, по словам Конюхова, не работают — небо затянуло плотными облаками. До берега — 890 морских миль, это около 1650 километров.

Как ранее писал Лайф, 2 апреля 2019 года лодка путешественника перевернулась, сорвало ветроуказатель и несколько солнечных панелей.

Напомним, Конюхов уже почти 125 дней идёт на вёсельной лодке вокруг света. Ему предстоит преодолеть 27 тысяч километров.