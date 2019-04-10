Энергосистему Венесуэлы восстановили после аварии

Подача электроэнергии на территории Венесуэлы была восстановлена после атаки, произошедшей в ночь на среду. Об этом сообщает министр связи и информации Хорхе Родригес.

— В результате нападения на гидроэлектростанцию ​​Эль-Гури в ночь на 9 апреля произошёл сбой в подаче электроэнергии в стране. На данный момент всё работает в штатном режиме, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ограничения на количество потребляемого электричества, установленные ранее, по-прежнему остаются в силе.

Ранее Лайф рассказывал, что более 20 штатов Венесуэлы опять остались без электричества. Накануне министр электроэнергетики страны Игорь Гавидия сообщил журналистам, что для полного восстановления энергоснабжения в стране потребуется около года.