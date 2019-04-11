Более 230 детей погибли в сирийском лагере беженцев "Аль-Холь"

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Более 230 детей погибли в сирийском лагере беженцев "Аль-Холь"

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Фото: © Twitter/Ben Hubbard

Он расположен на востоке страны, на территории, подконтрольной коалиции во главе с США.

В лагере "Аль-Холь" на северо-востоке Сирии погибли 235 детей, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Виктор Купчишин.

Как рассказала ему одна из беженок, там сложилась катастрофическая ситуация из-за голода, нехватки лекарств и нечеловеческих условий жизни. По её словам, каждый день в лагере умирает 10–20 человек.

Этот лагерь беженцев — один из крупнейших в стране. Он расположен на территории, которую контролирует коалиция во главе с США.

Российская сторона призвала международные организации помочь страдающим людям.

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