Кокорин и Мамаев в день драки погуляли на 400 тысяч рублей

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день скандальных драк потратила в заведениях почти 400 тысяч рублей. Это следует из материалов дела, сообщает РИА "Новости".

Так, в клубе "Эгоист" компания потратила 123 тысячи и 8 тысяч рублей, а в кафе "Кофемания", где и случился конфликт, — более 264 тысяч. Более половины от этой суммы — оплата за алкогольные напитки.

Напомним, в четверг в Пресненском суде продолжилось заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. На нём в том числе выступил ещё один свидетель — бариста "Кофемании", который рассказал, как начался конфликт.

Также, по его словам, компания оплачивала еду и напитки банковской картой, при этом после потасовки за футболистами пришлось бегать официантке, чтобы те не забыли расплатиться.