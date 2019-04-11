Грабители вывезли платёжный терминал в "десятке", и их никто не заметил — видео

До этого они пытались выкрасть ещё игровой автомат, но их спугнула бдительная хозяйка.

Трое жителей посёлка Лянтор в ХМАО украли и вывезли на заднем сиденье легковушки платёжный терминал из местного торгового центра, грабители задержаны. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

Первым о пропаже заявил сотрудник компании, обслуживающей терминал, который приехал в торговый центр проверить работу аппарата, но не обнаружил его на месте.

При просмотре записей с камер была установлена модель автомобиля злоумышленников, после чего объявили план "Перехват". В результате были задержаны трое молодых людей 1996-го, 2000-го и 2001-го годов рождения, автором идеи оказался самый младший из них.

Он заранее продумал нехитрую схему и предложил её своим друзьям. После этого они надели медицинские маски, вошли в торговый центр и вынесли терминал. После этого на квартире у "организатора" аппарат был вскрыт, в нём находилось 18 тысяч рублей.

Сообщается, что до этого они уже пытались совершить похожее преступление с игровым автоматом, но их спугнула бдительная хозяйка, которая заметила неладное. В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела по статье "Кража", им грозит до пяти лет лишения свободы.