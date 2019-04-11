"Союзмультфильм" выпустит полнометражку о Суворове

Она будет в 3D, и её впервые сделают по технологии motion capture ("захват движения").

Студия "Союзмультфильм" выпустит полнометражную ленту "Суворов", пишет ТАСС. Работы планируют завершить к концу 2019 года.

Мультфильм расскажет о приключениях подростка Гриши, который пришёл служить адъютантом в штаб знаменитого полководца.

Фильм будет трёхмерным и сделанным по технологии motion capture ("захват движения"), то есть движения и мимика персонажей будут записаны актёрами с помощью специальных датчиков. Для отечественной студии это первый такой проект. Его бюджет составил 300 миллионов рублей.

Когда зрители увидят ленту в кинотеатрах, будет зависеть от переговоров с компанией-дистрибьютором, сказал директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев.

— Нам надо будет найти под этот фильм подходящее тематическое окно, поскольку фильм посвящён биографии полководца и на какое угодно число его не поставишь, — отметил он.