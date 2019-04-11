Москва отметила салютом 75-летие освобождения Одессы

Москва отметила 75-летний юбилей со дня освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков. В небе над столицей прогремели 12 артиллерийских залпов.
Залпы были произведены 449-м салютным дивизионом Западного военного округа. До 9 мая 2020-го планируется ещё 16 салютов — в честь освобождённых городов Советского Союза и Европы. Десять в этом году, ещё шесть — в следующем. Каждый — в соответствии с исторической датой освобождения города.
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