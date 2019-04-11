СМИ: Экс-президент Перу Кучински сдался властям

Ордер на задержание политика выдали по делу о коррупции: его подозревают в получении взяток в размере $4,8 млн.

Бывший президент Перу Педро Пабло Кучински добровольно сдался властям, пишет Reuters. Суд выдал ордер на задержание политика, согласно которому его заключили под стражу на 10 дней.

Кроме того, в камеру предварительного заключения посадили его секретаря Глорию Кисич Вагнер и водителя Хосе Луиса Бернаола. В их домах проведут обыски.

Напомним, Кучински подозревают в коррупции. По данным следствия, с 2004 по 2013 год на счета связанных с ним компаний перевели 4,8 млн долларов от бразильской стройкомпании Odebrecht якобы "за консультации".

Как ранее сообщал Лайф, в марте 2018 года Кучински подал в отставку с поста главы государства. Незадолго до этого Конгресс Перу поддержал инициативу о запуске процедуры его импичмента.

Новым лидером страны стал Мартин Вискарра, он был вице-президентом при Кучински.