Прощание с актёром Геннадием Фроловым состоится 14 апреля

Церемония прощания с народным артистом России Геннадием Фроловым состоится 14 апреля, место проведения уточнят позже. Об этом сообщает пресс-служба театра "Современник".

— Сегодня, 10 апреля 2019 года, на 82-м году жизни скончался Геннадий Алексеевич Фролов. Народный артист, один из первых актёров "Современника", человек, который строил этот театр, посвятил ему всю жизнь и вложил своё сердце, — говорится в сообщении.

Здесь работают также его жена Елена Миллиоти и дочь Дарья. В кино он запомнился зрителям по ролям в фильмах "Батальоны просят огня", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Плюмбум, или Опасная игра", "Битва за Москву" и многих других.