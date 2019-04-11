Ким Кардашьян станет юристом

Американская модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян решила стать юристом, сейчас она проходит четырёхлетнее обучение в одной из фирм в Сан-Франциско, сообщает CNN.
— Мне пришлось долго и усердно об этом думать, — сказала модель.
Сейчас Ким готовится к экзамену, который пройдёт в Калифорнии в 2022 году.
Кардашьян в ближайшее время ждёт ещё одна важная перемена в жизни —она и её супруг Канье Уэст ожидают четвёртого ребёнка. Как и в прошлый раз, рэпер и светская львица решили воспользоваться услугами суррогатной матери.
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