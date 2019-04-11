Жительница Саратова в гневе выбросила кошку с 7-го этажа и теперь пойдёт под суд

Тело животного во дворе дома обнаружили соседи, они же обратились с заявлением в полицию.

В Саратове возбудили уголовное дело против 47-летней женщины, которая во время ссоры с другом выбросила из окна седьмого этажа кошку. Об этом сообщили в УМВД РФ по Саратовской области.

— Труп животного обнаружили соседи, которые обратились в полицию, — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемую задержали, она уже дала признательные показания. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Согласно 245-й статье — "Жестокое обращение с животными" — ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет.