Железнодорожную станцию без входа и выхода открыли в Японии

В Японии открыли железнодорожную станцию, на которую нельзя добраться пешком, — это смотровая площадка, пишет Daily Mail.
Она представляет собой небольшую платформу, расположенную на мосту в префектуре Ямагути на острове Хонсю. Оттуда открывается живописный вид на лес и реку Нишики.
Попасть на новую станцию можно только приехав на поезде. Причём туристов просят заранее уточнять расписание, поскольку время работы платформы ограничено.
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