Железнодорожную станцию без входа и выхода открыли в Японии

На платформу можно попасть только выйдя из вагона, и чтобы уйти с неё, нужно дождаться следующего поезда.

В Японии открыли железнодорожную станцию, на которую нельзя добраться пешком, — это смотровая площадка, пишет Daily Mail.

Она представляет собой небольшую платформу, расположенную на мосту в префектуре Ямагути на острове Хонсю. Оттуда открывается живописный вид на лес и реку Нишики.

Попасть на новую станцию можно только приехав на поезде. Причём туристов просят заранее уточнять расписание, поскольку время работы платформы ограничено.