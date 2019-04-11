Железнодорожную станцию без входа и выхода открыли в Японии

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Железнодорожную станцию без входа и выхода открыли в Японии

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Фото: © Twitter/InsideJapan Tours

На платформу можно попасть только выйдя из вагона, и чтобы уйти с неё, нужно дождаться следующего поезда.

В Японии открыли железнодорожную станцию, на которую нельзя добраться пешком, — это смотровая площадка, пишет Daily Mail.

Она представляет собой небольшую платформу, расположенную на мосту в префектуре Ямагути на острове Хонсю. Оттуда открывается живописный вид на лес и реку Нишики.

Попасть на новую станцию можно только приехав на поезде. Причём туристов просят заранее уточнять расписание, поскольку время работы платформы ограничено.

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