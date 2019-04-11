Мадуро назвал вице-президента США одержимым и ненормальным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "одержимым" вице-президента США Майка Пенса. Его выступление транслировали в "Твиттере".
Лидер Боливарианской Республики заявил, что за последние дни не услышал от второго человека в США ни единого слова о проблемах американского народа.
— Весь день, всю неделю в социальных сетях, на встречах с прессой единственное, что он делает, это Венесуэла, Венесуэла, Венесуэла... Это ненормальное поведение. Второй человек в США абсолютно ненормально себя ведёт. Это фатальная одержимость Венесуэлой, — сказал он.
Ранее Пенс призвал ООН признать лидера оппозиции латиноамериканской страны Хуана Гуайдо президентом и объявил, что в ближайшее время США составят соответствующий проект резолюции.
Как писал Лайф, на заседании Совбеза ООН Пенс пытался прогнать из зала представителя Венесуэлы.
Напомним, Гуайдо в январе объявил себя временным главой государства. Его активно поддерживает Вашингтон. За Мадуро — Москва и Пекин.
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