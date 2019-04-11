Два человека погибли, ещё 16 пострадали при пожаре в торговом центре в Бангкоке

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Два человека погибли, ещё 16 пострадали при пожаре в торговом центре в Бангкоке

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Фото: © Twitter/yoon_yoonserzat‏

В результате пожара в торговом центре Central World в Бангкоке как минимум двое человек погибли, ещё 16 ранены. Об этом сообщает агентство Reuters.

В здании, помимо развлекательных и торговых помещений, находились также офисы. В момент возгорания двое сотрудников оказались отрезаны от выхода огнём. Они попытались спастись через окно и выпрыгнули на крышу одноэтажной пристройки рядом. В результате падения с 8-го этажа один погиб, второй оказался в реанимации.

По информации полицейских, возгорание началось на парковке, но причина пока не установлена. В то же время работающие на месте пожарные сообщают, что пожар мог начаться на кухне ресторана, открывшегося на седьмом этаже после ремонта.

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