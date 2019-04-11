ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit до 31 октября

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что 27 стран ЕС и Великобритания договорились о "гибком" продлении отсрочки Brexit до 31 октября 2019 года.

— Это означает дополнительные шесть месяцев для Великобритании, чтобы найти наилучшее возможное решение, — написал он в "Твиттере".

Как писал Лайф, лидеры 27 стран Европейского союза согласились отложить Brexit, при этом на тот момент дата не называлась. Ранее сама Мэй просила Туска перенести момент выхода Британии из ЕС на 30 июня.