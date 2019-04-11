Жилой дом в США взлетел на воздух из-за ошибки рабочего, есть погибшие

По крайней мере один человек погиб и ещё 16, включая пожарного, получили ранения в результате взрыва газа в жилом доме в городе Дарем в Северной Каролине.

По предварительной информации, незадолго до ЧП перед домом шли ремонтные работы и один из рабочих буром повредил газовую трубу, пролегавшую под землёй. Сильный запах газа почувствовали сотрудники из офиса через дорогу. Они вызвали на место специалистов, но в этот момент раздался взрыв, а после него в небо поднялся столб огня.

I climbed to the top of our parking garage to get this footage of a reported gas leak in Durham @WRAL pic.twitter.com/0whWsfU4s1 — Christian Leonard (@ChristianLnrd) 10 апреля 2019 г.

По словам очевидцев, взрывная волна была такой силы, что выбила все окна в домах напротив, а само здание частично обрушилось. Большая часть пострадавших — сотрудники соседних офисов и посетители кафе. Они получили травмы от осколков стекла и обломков стен.

Личность погибшего устанавливается, выяснением причин займутся правоохранительные органы. По неподтверждённой информации журналистов Daily Mail, им мог оказаться сам рабочий.