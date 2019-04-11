Истощённого тюленёнка спасли от волков в Ленобласти

Оставшийся без матери белёк прятался в лесу и едва не стал жертвой охотившихся рядом хищников.

Недалеко от деревни Саркюля в Ленинградской области нашли детёныша тюленя, сообщил во "ВКонтакте" местный житель Максим Варуль.

Сначала его заметили у берега залива, а потом он уполз в лес. Как выяснилось, в это же время поблизости охотились волки, так что специалисты центра спасения тюленей подоспели вовремя.

Они отметили, что белёк сильно истощён, поэтому сначала они попытались найти его мать. Но на территории заказника, где его обнаружили, не оказалось никаких следов самки. И тогда волонтёры забрали малыша к себе.

Как ранее писал Лайф, несколько дней назад еле живого тюленёнка нашли в Калининградской области, ему пришлось ставить капельницу.