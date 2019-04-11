Юнкер: Британия должна провести выборы в Европарламент

Великобритания должна принять участие в выборах в Европарламент, которые пройдут 23–26 мая, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
— В случае отсрочки до 31 октября Великобритании придётся провести выборы в Европарламент в мае, что будет любопытно. Но закон есть закон, — цитирует его ТАСС.
Как ранее писал Лайф, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к главе Европейского совета Дональду Туску с просьбой отложить Brexit до 30 июня. Она заверила, что если ЕС согласится, то Лондон не станет проводить выборы депутатов Европарламента.
Позже стало известно, что в Евросоюзе одобрили отсрочку до 31 октября.
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