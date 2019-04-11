Юнкер: Британия должна провести выборы в Европарламент

Ранее Тереза Мэй заверила, что Лондон не будет участвовать в общеевропейском голосовании, если ЕС согласится на новую отсрочку Brexit.

Великобритания должна принять участие в выборах в Европарламент, которые пройдут 23–26 мая, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

— В случае отсрочки до 31 октября Великобритании придётся провести выборы в Европарламент в мае, что будет любопытно. Но закон есть закон, — цитирует его ТАСС.

Как ранее писал Лайф, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к главе Европейского совета Дональду Туску с просьбой отложить Brexit до 30 июня. Она заверила, что если ЕС согласится, то Лондон не станет проводить выборы депутатов Европарламента.

Позже стало известно, что в Евросоюзе одобрили отсрочку до 31 октября.