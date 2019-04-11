В Исландии оценили ущерб от антироссийских санкций

По словам министра рыбной промышленности страны, санкции одинаково сильно ударили как по Москве, так и по Рейкьявику.

Экономика Исландии пострадала от европейских санкций против Москвы, экспорт рыбы в Россию упал на 90–95%. Об этом в интервью "Известиям" рассказал министр рыбной промышленности и сельского хозяйства Исландии Кристиан Фор Юльссон.

— В 2014 году, после того как Исландия присоединилась к европейским санкциям, наши экспортные показатели в Россию упали более чем на 90–95% по сравнению с предыдущим годом... Санкции — это тяжёлое бремя для исландской экономики, — отметил министр.

При этом сильным оказался санкционный удар по рыбной отрасли. Однако, как считает Фор Юльссон, наибольший ущерб был нанесён хорошим отношениям между Россией и Исландией.

— Я сам рыбак — раньше был капитаном на рыболовном траулере и ещё застал то время, когда российские и исландские моряки вместе выходили в море. Знаете, связям между нашими странами десятилетия, если не века. Так что самая разрушительная вещь, которую принесли санкции, — обрыв этих связей, — добавил он.

Напомним, делегация из Исландии во главе с президентом Гвюдни Йоуханнессоном принимала участие в Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге. В одном из выступлений Йоуханнессон рассказал, что изучал русский язык, и даже обратился к участникам мероприятия на великом и могучем. Позже он провёл встречу с Владимиром Путиным.