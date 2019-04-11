Мэй заявила, что Британия должна покинуть Евросоюз как можно скорее

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Мэй заявила, что Британия должна покинуть Евросоюз как можно скорее

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Фото: © РИА "Новости"/Алексей Витвицкий

Однако "как можно скорее" не получается, пока речь идёт об отсрочке Brexit до конца октября.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила сожаление, что страна до сих пор не покинула Европейский союз из-за разногласий в парламенте страны.

Теперь я веду работу, чтобы добиться такого соглашения, которое получит большинство в палате общин. Я хочу, чтобы это произошло как можно быстрее, и буду работать над этим, — приводит её слова ТАСС.

Она добавила, что в течение переходного периода после Brexit Лондон будет пользоваться всеми правами как член ЕС.

Как ранее писал Лайф, Брюссель согласился на новую отсрочку выхода Британии — до 31 октября.

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