Российские учёные создали первую в мире вакцину от аллергии на берёзу

Новинка помогает активизировать выработку в организме антител, но не вызывает побочных эффектов, характерных для иных видов лечения.

Российско-австрийская группа учёных разработала первую в мире вакцину от аллергии на пыльцу берёзы, препарат уже находится на стадии доклинических испытаний. Об этом сообщают "Известия".

Несложно догадаться, что именно Россия находится на первом месте в мире по числу заболевших этим видом аллергии, однако распространена она и за пределами нашей страны.

— Пыльца берёзы — один из наиболее важных аллергенных источников в странах Северного полушария, в частности Центральной и Северной Европы. Она вызывает развитие тяжёлых симптомов поражения респираторного тракта, а также проявлений пищевой и кожной аллергии, — приводит издание слова директора Института иммунологии Мусы Хаитова.

Исследователям удалось создать искусственную копию аллергена берёзы — белка Betv 1, который способствует образованию защитных антител и блокирует развитие аллергической реакции.

Учёные полагают, что препарат поможет множеству аллергиков, страдающих от недуга, ведь более традиционные способы лечения вроде аллерген-специфической иммунотерапии (когда пациенту вводят аллерген в малых дозах) оказываются неэффективными и вызывают побочные эффекты вплоть до критических.

Новинка может помочь людям навсегда избавиться от аллергии на берёзу и оградить их от необходимости пожизненно принимать лекарства или даже переезжать в другие регионы. В настоящий момент уже два препарата ожидают решения Минздрава о начале клинических испытаний.