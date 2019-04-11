Глава Xiaomi решил отдать $1 млрд на благотворительность

Таков размер бонуса, которым компания наградила своего основателя за восемь лет "преданности".

Основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь получит 957 миллионов долларов в качестве годового бонуса и отдаст эти деньги на благотворительные цели, пишет Би-Би-Си.

Сообщается, что столько в общей сложности стоят подаренные ему акции компании. Таким образом производитель гаджетов наградил своего руководителя за годы "преданности".

Ранее стало известно, что эта сумма немногим меньше размера всей чистой прибыли Xiaomi за 2018 год, которая составила 1 миллиард 300 миллионов долларов. После этого в СМИ разгорелся скандал.