Американский военный объяснил, зачем США пугают мир Россией

По его словам, всё очень просто: Вашингтону нужен повод разместить в Европе войска. Ради чего? Ещё проще: для американского правящего класса это "кассовый аппарат".

Угрозы нападения России на Европу не существует, и Китай атаковать Юго-Восточную Азию тоже не собирается, заверил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире Fox News.

— Никакие российские армии не собираются на границах Европы, готовясь напасть на Запад и завоевать Европу. Ничего такого нет, — сказал он.

Поэтому, продолжил военный, реальной необходимости размещать в Европе войска нет. Это нужно только одному определённому кругу людей в США — "группам с особыми интересами", которые платят правящему классу огромные деньги за ведение войн, добавил полковник в отставке.

— Военное присутствие за океаном — это их кассовый аппарат, — заявил Макгрегор.

Он также отметил, что отправленные за океан американские военные куда нужнее на границе США с Мексикой, и будь они там, им удалось бы защитить страну от наплыва мигрантов.