Он признал, что Европа бессильна перед такой политикой Вашингтона, потому что для неё очень важен американский рынок.

Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс назвал санкции, которые США вводят против европейских компаний за бизнес с Россией, незаконными с точки зрения международного права.

— Мы принципиально считаем нарушением норм международного права и политически бессмысленным экстратерриториальное введение Вашингтоном санкций против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими фирмами, — отметил политик в интервью изданию OWC.

По его словам, последние ограничительные меры со стороны США больше не имеют чёткой политической цели, а связаны лишь с отстаиванием экономических интересов в Европе.

— Непонятно, что должна сделать Россия, чтобы прекратить наказываться, — добавил Хармс.

Кроме того, он подчеркнул, что из-за санкций европейские компании "с неуверенностью" ведут бизнес с Россией, а иногда и вовсе отказываются от него.

Михаэль Хармс добавил, что Восточный комитет германской экономики разработал меморандум, в котором объяснил, насколько сильно и почему Европа проигрывает от ухудшения отношений с Россией. Документ разослали европейским компаниям, объединениям и политикам.