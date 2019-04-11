Немецкий политик назвал незаконными санкции США

Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс назвал санкции, которые США вводят против европейских компаний за бизнес с Россией, незаконными с точки зрения международного права.
— Мы принципиально считаем нарушением норм международного права и политически бессмысленным экстратерриториальное введение Вашингтоном санкций против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими фирмами, — отметил политик в интервью изданию OWC.
По его словам, последние ограничительные меры со стороны США больше не имеют чёткой политической цели, а связаны лишь с отстаиванием экономических интересов в Европе.
— Непонятно, что должна сделать Россия, чтобы прекратить наказываться, — добавил Хармс.
Кроме того, он подчеркнул, что из-за санкций европейские компании "с неуверенностью" ведут бизнес с Россией, а иногда и вовсе отказываются от него.
Михаэль Хармс добавил, что Восточный комитет германской экономики разработал меморандум, в котором объяснил, насколько сильно и почему Европа проигрывает от ухудшения отношений с Россией. Документ разослали европейским компаниям, объединениям и политикам.
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