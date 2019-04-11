Шесть человек пропали без вести после схода поезда с рельсов в Китае

В китайском городе Гунъи в провинции Хэнань грузовой поезд сошёл с рельсов и врезался в жилой дом, шесть человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает People's Daily, China‏.

По информации журналистов, состав с грузом алюминия приближался к специальной платформе для выгрузки, однако в этот момент вагоны начали наклоняться, поезд завалился на бок и обрушил находившийся неподалёку жилой дом.

По предварительным данным, в самом здании в этот момент находились двое жильцов, а в поезде — четверо сотрудников. Для их поиска власти организовали специальный отряд, причины ЧП выясняются.