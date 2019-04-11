Пропавшую восьмилетнюю девочку в Иркутской области ищут 150 человек

Светловолосая худенькая школьница накануне вышла из дома около 3 часов дня. С тех пор о ней ничего не известно.

Восьмилетнюю Дарью Данилову ищут в Усть-Куте. По данным регионального управления МВД, девочка вышла из своего дома на улице Володарского 10 апреля 2019 года около 15 часов и с тех пор не вернулась.

Полицейские сообщили приметы ребёнка: рост 140–145 сантиметров, длинные светлые волосы, худощавая, в чёрной куртке с розовыми сердечками, белой шапке с помпоном и коричневых сапогах.

Школьницу разыскивают около ста сотрудников полиции и ещё 50 волонтёров.