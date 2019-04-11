Депутат Рады объяснил, почему у Украины нет шансов на вступление в ЕС и НАТО

Вадим Рабинович считает, что Незалежной стоит стремиться к положению нейтральной, независимой страны.

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович уверен, что Украина в её нынешнем состоянии не нужна ни в НАТО, ни в ЕС, поскольку не соответствует стандартам объединений. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

— В НАТО нас никто не брал, не берёт и не будет брать. Об этом говорят на каждом углу, даже руководители блока. НАТО по своему уставу не может взять страну, которая имеет неразрешённые конфликты. Поэтому шансов вступить в эту организацию у нас нет, — сказал он.

Однако это не единственная проблема Украины на этом пути. По словам Рабиновича, для вступления в альянс стране придётся также потратиться на модернизацию, чтобы "перейти на рельсы" НАТО.

В деньгах это выражается суммой в 120 миллиардов долларов, которых у Незалежной пока нет, и брать их придётся из собственных резервов. Не очень радужно политик отозвался и относительно членства страны в ЕС.

— Евросоюз — это не название организации, куда нас приняли, и мы утром стали лучше жить. Важно понять, что нам надо построить ЕС у себя, — сказал он.

Он выразил уверенность, что Украине стоит стремиться к положению нейтральной, независимой страны. И её территориальное положение как раз располагает к этому. Оно позволяет выстраивать хорошие отношения как с западными, так и с восточными соседями.

Ранее Лайф сообщал, что замминистра обороны Украины заявил, что страна уже "одной ногой" в НАТО.