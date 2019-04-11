В МИД РФ связали судьбу "нормандского формата" с итогами выборов на Украине

Судьба продолжения работы "нормандского формата" зависит от результатов второго тура президентских выборов на Украине. Об этом заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

— Надо подождать 21 апреля и не особенно увлекаться гаданием на кофейной гуще. Итоги голосования во многом предопределят, будет ли ускорение в этом процессе, — цитирует дипломата ТАСС.

Он добавил, что в последнее время процесс превратился в "вялотекущее безрезультатное обсуждение", которое было свойственно позиции Киева.

Напомним, 21 апреля 2019 года на Украине пройдёт второй тур выборов, в котором примут участие Владимир Зеленский (лидер первого тура) и Пётр Порошенко. При этом, по данным последнего опроса, шоумен не теряет лидерство в президентской гонке.