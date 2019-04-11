СМИ сообщили о военном перевороте в Судане

Телеканал Al-Hadath сообщает, что в Судане произошёл военный переворот. Президента страны Омара аль-Башира вместе с высокопоставленными чиновниками арестовали.

Кроме того, задержан руководитель президентской гвардии, экс-министр обороны Абдель Рахим Мухаммед Хусейн.

По информации местных СМИ, скоро будет объявлено о создании военного совета, который будет руководить страной в переходный период. Он может продлиться около года.

В последнее время страна страдает от затянувшегося экономического кризиса, который разыгрался после введения санкций США и отделения Южного Судана — источника нефтяных доходов — в 2011 году.

На протяжении последних четырёх месяцев в стране не утихают акции протеста. Первоначально люди просили о снижении цен на продукты, однако позже это переросло в требования о смене политического режима.