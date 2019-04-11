СМИ сообщили о военном перевороте в Судане

Телеканал Al-Hadath сообщает, что в Судане произошёл военный переворот. Президента страны Омара аль-Башира вместе с высокопоставленными чиновниками арестовали.
Кроме того, задержан руководитель президентской гвардии, экс-министр обороны Абдель Рахим Мухаммед Хусейн.
Drone shot of sit-in outside o army headquarters, Khartoum, #Sudan, April 10, 2019 pic.twitter.com/tOydBxtESz— Isma'il Kushkush (@ikushkush) 10 април 2019 г.
По информации местных СМИ, скоро будет объявлено о создании военного совета, который будет руководить страной в переходный период. Он может продлиться около года.
В последнее время страна страдает от затянувшегося экономического кризиса, который разыгрался после введения санкций США и отделения Южного Судана — источника нефтяных доходов — в 2011 году.
Kndaka is another leader of the revolution. This is his successor, Amani Tor#Sudan— abdelltif wedaa (@abdelltif123) 10 април 2019 г.
#اعتصام_القياده_العامه pic.twitter.com/w6CFJ3aZEP
На протяжении последних четырёх месяцев в стране не утихают акции протеста. Первоначально люди просили о снижении цен на продукты, однако позже это переросло в требования о смене политического режима.
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