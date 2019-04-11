Врач назвал десятку самых "грязных" повседневных вещей

Вполне обычные и безопасные на первый взгляд предметы могут таить в себе огромную опасность.

Мобильный телефон, руль автомобиля, ручка дамской сумки и, конечно, деньги стали самыми "грязными" вещами, которые мы трогаем каждый день. Об этом заявил заведующий отделением помощи на дому поликлиники №121 Василий Фролов в интервью агентству городских новостей "Москва".

— Также в топ-10 входят кнопки лифта, клавиатуры банкоматов, ручки тележек в супермаркете, дверные ручки в общественных местах, пульт от телевизора и губки для мытья посуды, — сказал Фролов.

Но на этом перечень обычных, но потенциально опасных для человека мест и предметов не заканчивается, поскольку микроорганизмы очень любят ковры с длинным ворсом, диваны, поверхность плиты, кухонные шкафчики, кулер, из которого вы пьёте воду. Также в этот список входят ванная и душевая кабина.

После контакта с ними доктор рекомендует каждый раз обязательно мыть руки. Особенно это касается прикосновений к ручкам дверей и иным поверхностях в общественных местах, а также после контакта с деньгами и животными.

По словам Фролова, точное количество раз мытья рук зависит от активности отдельно взятого человека, но он рекомендует делать это по приходу домой, до туалета и обязательно — после, а также после сморкания, кашля и прикосновений к сырым продуктам вроде мяса или яиц. Кроме того, мыть руки следует не только перед едой, но и после.

— При мытье рук предпочтительнее использовать жидкое, а не твёрдое мыло. При нанесении мыла необходимо равномерно распределить его круговыми движениями по всей поверхности рук (не менее пяти движений). При обработке не следует забывать про обработку тыльной стороны рук, больших пальцев и про чистку ногтей, — добавил доктор.

Он отметил, что, находясь в дороге, где нет возможности помыть руки с мылом, отличным решением станут специальные антисептики для рук и кожи. Они отлично справятся с дезинфекцией, но стать полноценной заменой проточной воды не смогут.