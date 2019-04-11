В Омске двухлетняя девочка погибла, упав со стиральной машины

Двухлетняя девочка получила смертельную травму головы после падения со стиральной машины. Трагический инцидент произошёл 10 апреля в одной из квартир Омска.
— По предварительным данным, активный ребёнок упал со стиральной машины, на которую самостоятельно смог забраться, на керамогранитную плитку ванной комнаты, — говорится в сообщении СУ СК по Омской области.
Девочка получила тяжёлую черепно-мозговую травму и скончалась на месте.
Сейчас следователи проводят проверку. Они настоятельно просят всех родителей не оставлять маленьких детей без присмотра, чтобы исключить возможность несчастных случаев.
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