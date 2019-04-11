"Росатом" озвучил примерную стоимость строительства ледокола "Лидер"

Первый экземпляр будет построен полностью на бюджетные деньги, следующие два — при совместном финансировании.

Стоимость строительства первого атомного ледокола нового поколения "Лидер" мощностью 120 МВт обойдётся "Росатому " примерно в 120 миллиардов рублей по ценам 2019 года. Об этом заявил глава компании Алексей Лихачёв в интервью ТАСС.

— Стоимость ледокола "Лидер" мы оцениваем сегодня в районе 120 млрд рублей. И, конечно, очень надеемся, что выйдем до конца этого года на запуск проекта и полную его реализацию с 2020 года на заводе "Звезда", — сказал он.

Он также отметил, что решение президента осуществить строительство первого экземпляра на бюджетные деньги было исключительно верным, поскольку риски, связанные с запуском на коммерческом финансировании, слишком велики.

Лихачёв также добавил, что финансирование проекта начнётся уже в следующем бюджетном году, а в течение этого года планируется завершить подготовку технического проекта.

— Примерно в 2021−2022 годах мы сможем прогнозировать сроки исполнения серийных образцов этого проекта — второго и третьего ледоколов "Лидер". Их строительство будет вестись на паритетных началах между бюджетом и "Росатомом", — сказал Лихачёв.

Ледокол "Лидер" по мощности — первый подобный проект в мире. Ожидается, что он сможет круглый год проводить суда по Северному морскому пути, преодолевая лёд толщиной до четырёх метров. Мощность установки составит 120 МВт, что позволит кораблю двигаться сквозь толстый лёд со скоростью десять узлов (19 км/ч). Ранее СМИ оценивали стоимость его постройки в 98,6 миллиарда рублей.