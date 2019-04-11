Путин заявил, что проект евразийской интеграции доказал свою эффективность

Глава государства отметил, что страны евразийского пространства за прошедшую четверть века прошли огромный путь от идеи объединения равноправных государств к успешно действующему экономическому союзу.

Проект евразийской интеграции доказал свою эффективность в полной мере. Об этом сообщается в обращении президента России Владимира Путина к участникам международной конференции "От идеи к реальности: к 25-летию евразийской инициативы Нурсултана Назарбаева".

Текст обращения был зачитан начальником Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимиром Черновым.

По словам российского лидера, страны евразийского пространства за прошедшую четверть века прошли огромный путь от идеи объединения равноправных государств к успешно действующему экономическому союзу. Путин отметил также динамичное развитие приграничного и межрегионального сотрудничества, а также совместное развитие проектов в различных сферах.

Глава государства отметил важность того, что интеграционные процессы в рамках ЕврАзЭС дают дополнительную возможность укреплять отношения и союзничество между Россией и Казахстаном.