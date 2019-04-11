СК возбудил дело после смертельного ДТП с автобусом в Крыму

После смертельного ДТП с автобусом "Богдан" в Крыму возбуждено уголовное дело. Его расследует СУ СКР по республике. Дело заведено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В ведомстве установили, что автобус двигался по маршруту Заветное — Керчь, когда водитель потерял управление и транспорт свалился в овраг. В салоне были шофёр и восемь пассажиров, один из них погиб.

Ранее Лайф публиковал фото с места происшествия.