СК возбудил дело после смертельного ДТП с автобусом в Крыму

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СК возбудил дело после смертельного ДТП с автобусом в Крыму

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После смертельного ДТП с автобусом "Богдан" в Крыму возбуждено уголовное дело. Его расследует СУ СКР по республике. Дело заведено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В ведомстве установили, что автобус двигался по маршруту Заветное — Керчь, когда водитель потерял управление и транспорт свалился в овраг. В салоне были шофёр и восемь пассажиров, один из них погиб.

<p>Фото: © Life</p>

Ранее Лайф публиковал фото с места происшествия.

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