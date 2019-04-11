На медиафасаде Останкинской башни 12 апреля появятся ракета и фигура космонавта

В честь праздника организаторы проведут 10 бесплатных экскурсий по телевышке, где посетители смогут увидеть интерактивный медиакомплекс и подняться на смотровую площадку.

Медиафасад Останкинской телебашни 12 апреля украсит видеооткрытка, посвящённая Дню космонавтики. Об этом сообщается на сайте мэра и Правительства Москвы.

Как уточняется, на ней будут изображены взлетающая ракета, фигура космонавта и ставшая знаменитой на весь мир фраза Юрия Гагарина "Поехали!".

— Видеооткрытка украсит телебашню на сутки. Увидеть праздничное оформление можно будет с 0:00 12 апреля, — говорится в сообщении.

Кроме того, в День космонавтики по Останкинской башне проведут 10 бесплатных экскурсий: посетители смогут увидеть интерактивный медиакомплекс и подняться на смотровую площадку. Мероприятия пройдут с 12:00 до 20:00 часов.

Ранее сообщалось, что в честь Дня космонавтики в Москве пройдёт фестиваль "Пора в космос", в рамках которого жителей и гостей столицы приглашают на мастер-классы и кинопоказы. А однофамильцев космонавтов и российских учёных приглашают бесплатно посетить и парк "Россия — моя история".