"Аэрофлот" отменил 11 рейсов из Москвы из-за непогоды

Речь идёт о вылетах из столицы в Набережные Челны, Астрахань, Ростов, Сочи, Казань, Мурманск, Уфу и Ижевск, а также в Будапешт, Берлин и Варшаву.

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила 11 рейсов из столичного аэропорта Шереметьево "в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий". Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Речь идёт о вылетах из Москвы в Набережные Челны, Астрахань, Ростов, Сочи, Казань, Мурманск, Уфу и Ижевск, а также в Будапешт, Берлин и Варшаву, запланированные на 11 апреля. Кроме того, "Аэрофлот" изменил время вылетов и прилётов 17 своих самолётов.

Также, согласно сервису "Яндекс.Расписание", во Внуково задержано 17 рейсов, в Домодедово два рейса задержаны и три отменены.

Стоит отметить, что сегодня синоптики обещали москвичам тёплую и сухую погоду.