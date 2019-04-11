В Совфеде прокомментировали военный переворот в Судане

Косачёв подчеркнул, что выступает против путчей, будь то на Украине, в Турции, Сирии, Венесуэле или где-то ещё.

Сенатор Константин Косачёв напомнил о рисках, которым подвергается страна в случае любого неконституционного свержения власти. Таким образом он прокомментировал произошедший в Судане военный переворот.

— Не берусь пока судить, кто там прав и кто нет. Напомню свою принципиальную позицию отрицания сценариев неконституционной смены власти в принципе — будь то на Украине, в Турции, Сирии, Венесуэле или где-то ещё, — написал он в "Фейсбуке".

Косачёв считает, что организаторы госпереворотов должны понимать, каким колоссальным испытаниям они подвергают свою страну. Потому что с момента свержения законной власти перестаёт действовать Конституция со всеми вытекающими из этого последствиями. Сенатор пояснил, что имеет в виду в том числе верховенство конституционного принципа территориальной целостности страны. То есть населяющие государство этносы, не поддерживающие переворот, получают законное право на самоопределение, пояснил он.

— Я сейчас не про Судан. Я про Украину и Крым в 2014 году, — заключил председатель комитета Совета Федерации по международным делам.

Ранее стало известно, что в Судане произошёл военный переворот. Президент страны Омар аль-Башир, а также ряд высокопоставленных чиновников арестованы.