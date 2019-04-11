Президент Киргизии заявил, что визит Путина решил многие проблемы жителей страны

По мнению Сооронбая Жээнбекова, главы двух государств достигли многообещающих договорённостей.

Визит в Киргизию президента России Владимира Путина решил многие проблемы жителей республики. Об этом, выступая в парламенте, заявил киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, в ходе визита Путина в Киргизию "были достигнуты многообещающие договорённости, по итогам плодотворных переговоров был подписан объёмный пакет соглашений".

Жээнбеков добавил, что реализация этих соглашений теперь лежит на правительстве страны. Киргизский лидер подчеркнул, что Россия является стратегическим союзником и неизменно оказывает помощь республике.

Напомним, что Путин посетил Киргизию с официальным визитом 28 марта. Главы государств подписали ряд соглашений о двустороннем сотрудничестве. По итогам встречи Жээнбеков подарил президенту России орловского скакуна и щенка известной киргизской породы тайган. Кинолог в беседе с Лайфом заявил, что российскому лидеру подарили самое дорогое, такое за деньги не купишь.