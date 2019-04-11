Российские студенты стали чаще списывать

Учащиеся вузов сдают работы, скачанные из Интернета, и заимствуют чужой текст без указания автора.

Преподаватели 83 российских вузов рассказали, что в 2017 году 21% всех студентов регулярно списывал со шпаргалок. Тремя годами ранее таких было только 18 процентов. Сколько учащихся поймали со шпаргалками позднее, в опросе педагогов, который провёл НИУ ВШЭ, не сказано.

— Преподаватели стали строже относиться к нечестному поведению студентов... В случае списывания на экзамене преподаватели чаще стали ставить неудовлетворительные оценки недобросовестным учащимся, — приводит данные опроса RT.

В исследовании сказано, что списывают время от времени вообще 63% студентов. 12% учащихся списывают у своих одногруппников, 8% сдают работы старших курсов, выдавая за свои.

Ранее в НИУ ВШЭ рассказывали, что в ЕГЭ могут добавить тест на креатив.