Пассажиры забыли в московском метро блинницу, гитару и даже боксёрскую грушу

Среди прочего это фотоальбом со снимками выпускников 1959 года Университета имени Сеченова.

Блинница, боксёрская груша, гитара, паркет и кафельная плитка — это всего несколько из наиболее необычных предметов, которые пассажиры забывали в метро Москвы. Всего же с начала года в подземке нашли более 2,6 тысячи бесхозных вещей.

— Среди необычных находок — фотоальбом со снимками выпускников 1959 года Медицинского университета имени И.М Сеченова, — рассказали в пресс-службе метро.

Также на склад забытых вещей, который находится на станции "Котельники", за первые несколько месяцев 2019 года поступили дорожные сумки, рюкзаки, чемоданы, прогулочные коляски. Всё найденное хранится там полгода.