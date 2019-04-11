Пассажиры забыли в московском метро блинницу, гитару и даже боксёрскую грушу

Блинница, боксёрская груша, гитара, паркет и кафельная плитка — это всего несколько из наиболее необычных предметов, которые пассажиры забывали в метро Москвы. Всего же с начала года в подземке нашли более 2,6 тысячи бесхозных вещей.
— Среди необычных находок — фотоальбом со снимками выпускников 1959 года Медицинского университета имени И.М Сеченова, — рассказали в пресс-службе метро.
Также на склад забытых вещей, который находится на станции "Котельники", за первые несколько месяцев 2019 года поступили дорожные сумки, рюкзаки, чемоданы, прогулочные коляски. Всё найденное хранится там полгода.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени