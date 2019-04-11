В российских кефире и ряженке нашли растительный жир и крахмал

Проверку проходили йогурт, кефир и простокваша. К покупке рекомендовали четыре бренда, а в чёрный список попало семь.

"Роскачество" отправило на экспертизу йогурт, кефир и простоквашу 15 брендов, чтобы проверить их на безопасность и выявить фальсификацию. Продукты исследовались по 20 параметрам.

Самые высокие оценки получили кефиры "Асеньевская ферма" , "Простоквашино", "Наша семья / Лакомо" и простокваша "Каждый день". Эти продукты рекомендуют к покупке. Они соответствуют требованиям ГОСТа и нормам безопасности. Однако уточняется, что в кефирах "Асеньевская ферма" и "Простоквашино" содержание белка оказалось выше, чем указано на маркировке: в первом образце — на 15%, во втором — на 13%.

В ряде продуктов эксперты выявили дешёвые заменители молочного жира — это йогурт и простокваша бренда "Рузский"; простокваша "36 копеек", "Из Вологды", "Простоквашино"; кефир "Вкуснотеево".

Кроме того, в чёрный список угодил кефир "Коровка из Кореновки". В его составе в 100 раз меньше дрожжей, чем требуется. Содержание белка больше на 12%, жира — на 13%.

В йогурте "Асеньевская ферма" и биойогурте "Слобода" нашли крахмал, не указанный в составе.

Список товаров с замечаниями составили кефиры "Домик в деревне" и "Рузкий", простокваша "Останкинское" и йогурты "Асеньевская ферма", "Слобода", Landliebe, "Мяснов / Ферма", "Активиа" и Valio.

Ранее "Роскачество" выяснило, в каком минтае много льда и костей.