Президент Судана ушёл в отставку на фоне военного переворота

Президент Судана Омар аль-Башир ушёл в отставку со своего поста. Об этом сообщают агентство Reuters и телеканал Al-Hadath.

Сейчас ведутся переговоры о формировании военного совета, который возьмёт власть под свой контроль. Стоит отметить, что местонахождение аль-Башира пока не известно.

Между тем местные телеканалы анонсировали брифинг представителей Минобороны Судана, на котором будет разъяснена ситуация.

Напомним, в Судане проходили митинги с требованием отставки президента. Участники демонстраций просили военных сместить аль-Башира с поста, который тот занимает уже 30 лет.