Охрану Зеленского решили усилить из-за видео, на котором его сбивает грузовик

Эти кадры были смонтированы на основе рекламного ролика кандидата, который вышел в тот же день.

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского решила усилить охрану шоумена после того, как в Сети появилось видео, на котором актёра сбивает грузовик. Об этом сообщается на странице "Команда Зеленского" в "Фейсбуке".

Там добавили, что видео было смонтировано на основе рекламного ролика, который вышел в тот же день.

— Непонятно, Пётр Алексеевич [Порошенко] наслаждается кадром, как фура сбивает Владимира Зеленского, или, может, он получает удовольствие от белой дорожки, которая появляется после, — говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, по версии команды Зеленского, кадры были опубликованы в телеграм-канале, который связан с украинским лидером Петром Порошенко.