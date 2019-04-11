Главного пилота "Аэрофлота" Якимчука приговорили к штрафу в 250 тысяч рублей

Суд постановил подписку о невыезде оставить без изменений до вступления приговора в силу.

Главного пилота "Аэрофлота" Анатолия Якимчука приговорили к штрафу в 250 тысяч рублей. Такое решение вынес судья Тушинского районного суда Москвы.

Его признали виновным в даче взятки председателю медкомиссии, чтобы пройти обследование. Суд постановил подписку о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в силу, а 50 тысяч рублей, которые были вещдоком по делу о взятке, передадут в бюджет государства.

Как сообщалось ранее, по версии Следственного комитета РФ, 65-летний Якимчук был признан негодным к лётной деятельности из-за проблем с сердцем, но летать хотел. Он передал врачу 50 тысяч рублей для положительного заключения, а затем написал явку с повинной — замучила совесть.