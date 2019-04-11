На Филиппинах обнаружили останки людей нового вида

Они сочетали прогрессивные и примитивные черты. Вид получил название Homo luzonensis.

На филиппинском острове Лусон учёные из Франции и Австралии совместно с местными коллегами обнаружили останки трёх людей неизвестного вида. Его представители обитали в той местности более 50 тысяч лет назад и объединяли черты современного человека и особенности, характерные для австралопитеков. Об исследовании рассказывает N+1.

Ранее специалисты обнаружили следы пребывания человека, оставленные в пещере Кальяо 67 тысяч лет назад. Обнаруженная плюсневая кость не дала ответа, какому представителю рода Homo она принадлежала.

В этот раз антропологи нашли фаланги пальцев рук и ног, фрагмент бедренной кости и семь коренных зубов.

— Как правило, хотя и не всегда, размер зубов отражает размер тела млекопитающих, поэтому мы считаем, что Homo luzonensis, вероятно, были сравнительно маленькими. Насколько, мы пока не знаем. Нам нужно будет найти другие элементы скелета, по которым мы сможем точнее оценить их размеры, — приводит издание слова Филипа Пипера из Австралийского национального университета.

Ранее Лайф рассказывал о древнем населении индонезийского острова Флорес. Homo floresiensis обитали там в ту же эпоху, что и обнаруженные Homo luzonensis.