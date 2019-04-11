Сербский дипломат заявил, что Порошенко вместо мира выбрал войну

При этом люди не понимают, почему и для кого воюют "брат против брата и за что погибают с обеих сторон".

Президент Украины Пётр Порошенко упустил шанс на мирное урегулирование ситуации в Донбассе, выбрав войну. Об этом заявил исследователь Восточной Европы и Евразии, посол Сербии в Белоруссии в 2004−2011 годах Сречко Джукич.

— Я думал, что его первым выбором, когда он встал во главе Украины после всех этих несчастий, станет мир. К сожалению, этого не произошло, он вместо мира выбрал войну и принёс ещё больше несчастий всей Украине и её народу, а в значительной мере — России и российскому народу, — цитирует РИА "Новости" слова сербского дипломата.

Джукич признался, что Порошенко разочаровал его больше всех за всю карьеру, а главное, он принёс огромное "разочарование всему славянскому миру, который этого не ожидал". От лидера Незалежной ждали, что он займёт новую роль моста между Западом и Россией, однако этого не произошло, заметил дипломат.

По мнению Джукича, Порошенко "не использовал возможности, предоставленные минскими соглашениями", упустив таким образом шанс достичь мира. При этом украинскому народу "надоела война, люди не понимают, почему и для кого воюют брат против брата и за что погибают с обеих сторон", говорит он. Экс-посол уточняет, что об этом ему рассказывают все его знакомые на Украине. Джукич добавил, что, вероятно, это "одна из самых бессмысленных войн в последнее время и вообще".

Напомним, второй тур президентских выборов состоится на Украине 21 апреля. Шоумен Владимир Зеленский в первом туре выборов набрал 30,24% голосов, за действующего президента Петра Порошенко проголосовали 15,95% граждан, лидера партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко поддержали 13,4%.