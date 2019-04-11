Лукашенко: В России так обнаглели, что начинают нам выкручивать руки

Такой комментарий президента появился после запрета на импорт в РФ белорусских яблок и груш.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил некоторые действия российских партнёров с санкциями и обвинил их в выкручивании рук. Резкие выпады прозвучали на совещании главы государства с руководством Совета министров.

По словам Лукашенко, Минск пошёл на уступки и провёл ремонт аварийных нефтепроводов, не перекрывая поставки, чтобы Москва не понесла убытки. Однако, как отметил президент, Россия отвечает на добро злом: "То ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились, то ли у них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда". В связи с этим предприятия вынуждены закрываться из-за отсутствия рынка.

— То добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки! — заявил белорусский лидер, слова которого приводятся на его сайте.

Лукашенко закончил свою речь призывом "ставьте и ремонтируйте нефтепроводы и нефтепродуктопроводы", которые идут через Белоруссию, если это нужно.

Ранее Россельхознадзор ввёл временные ограничения на поставки в страну яблок и груш из Белоруссии. Они начнут действовать с 12 апреля.