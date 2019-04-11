Главный пилот "Аэрофлота": В моём возрасте стыдно иметь судимость

Якимчука признали негодным к лётной деятельности из-за проблем с сердцем, но летать он хотел. В связи с этим он передал врачу 50 тысяч рублей для положительного заключения.

Главный пилот "Аэрофлота" Анатолий Якимчук заявил о планах обжаловать приговор, который был вынесен сегодня, 11 апреля, Тушинским районным судом Москвы. В беседе с журналистами он отметил, что причиной тому является вопрос чести.

— Я буду подавать на апелляцию, потому что это вопрос чести, а не денег. Плевать на деньги. В моём возрасте стыдно иметь судимость. Прожить много лет и иметь судимость — это нонсенс, — сказал он.

Журналисты также поинтересовались состоянием здоровья пилота. Якимчук ответил, что чувствует себя хорошо.

— Замечательно (чувствую себя. — Прим. ред.). Никакого ишемического заболевания у меня нет, — заверил пилот.

Как сообщалось ранее, 65-летний Якимчук был признан негодным к лётной деятельности из-за проблем с сердцем, но летать хотел. Он передал врачу 50 тысяч рублей для положительного заключения, а затем написал явку с повинной — замучила совесть. Сегодня суд приговорил пилота к штрафу в размере 250 тысяч рублей.