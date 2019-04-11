Главу Дербентского района обвинили в растрате

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Главу Дербентского района обвинили в растрате

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Кадр из видео СКР на Youtube

Главе Дербентского района Дагестана Магомеду Джелилову предъявили обвинение в растрате. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Главным следственным управлением СК главе Дербентского района Дагестана предъявлено обвинение по трём эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения), — пояснила Петренко.

Джелилов задержан и уже этапирован в Москву. Ранее в администрации района были проведены обыски.

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